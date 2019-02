Bloggerin empört: „Sage Müll in Wien den Kampf an“

Besorgt zeigt sie sich in ihrer Story den Followern. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass es hier sauberer wird“, erzählt sie entschlossen. Der Anblick ist ja auch wirklich kein schöner, denn die Wiese ist voller Abfall. Nicht nur sie macht auf manche „Schandflecke“ aufmerksam - viele Wiener posten regelmäßig empört über Stellen in der Stadt, die als Müllhalde dienen. Einige Blogger haben bereits Projekte wie ein „Mülltagebuch“ gestartet - hierbei hebt man jeden Tag zumindest einen Abfall von der Straße auf, den man in den Mistkübel wirft. Vielleicht sollte sich hier jeder eine Scheibe abschneiden - oder den Müll einfach gleich in den Kübel werfen. Das Video von Magdalena ist jedenfalls schockierend: