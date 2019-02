Spaß am Herd: Alles für die Spielküche

Früh übt sich: Spielküchen sind der Hit bei Kindern. Besonders Mädchen lieben es, ihre Mama am Herd zu imitieren. Die wird auch meist im Anschluss zu Tisch gebeten. Neben den Eltern, Geschwistern und Freunden sind es aber vor allem die süßen Plüschtiere und Puppen, die in den Genuss der Kochkünste kommen. Doch egal wie ausgereift die sein mögen - über zu wenig Abwechslung am Teller können sie sich keinesfalls beschweren: Denn das Angebot an Zubehör ist mittlerweile enorm. Sogar Spaghetti Bolognese und Cupcakes können serviert werden. Die besten Spielsachen rund ums Kochen finden Sie hier.