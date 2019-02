Paracelsus-Becken erstmals mit Wasser befüllt

Das erste Wasser im Familienbecken ist mit 10 Grad eingefüllt. „Damit können die nun Geometer testen, ob das Becken statisch in Ordnung ist. Nächste Woche geht es im Becken dann mit den Fliesenarbeiten weiter“, so der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger. „Das Paracelsusbad ist nach wie vor eine finanzielle Punktlandung: Im besten Fall schaffen wir sogar eine Unterschreitung der beschlossenen Kosten“, so Auinger. Der vergebene Auftragsstand liegt laut Auinger aktuell bei 54,5 Millionen Euro, etwas mehr als 3,5 Millionen Euro an Gewerken sind noch zu vergeben. Bisher sind rund 40.000 Arbeitsstunden alleine in die Planungen eingeflossen. Terminlich liegt das Bad immer noch im Zeitplan.