NASA veröffentlicht letztes Foto von „Kepler“

Laut Angaben der NASA führten Schäden an der 95-Megapixel-Kamera, die aus 42 Sensoren (Bild unten) mit einer Auflösung von jeweils 1024 mal 2200 Pixel besteht, dazu, dass die Aufnahme an diesen Stellen schwarz blieb. Grund dafür sei die lange Laufzeit der Mission, die ursprünglich nur auf dreieinhalb Jahre angelegt war. Die allerletzte Aufnahme - die Astronomen sprechen von „last light“ - von „Kepler“ stamme vom 25. September 2018 zeige in Richtung des Sternbildes Wassermann, heißt es auf der NASA-Website.