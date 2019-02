Ein Autobahnanschluss in Altenmarkt rückt näher

Schon lange wird eine mögliche Auf- und Abfahrt bei der A10 in Altenmarkt diskutiert. „Seit der ersten Atomic-Erweiterung vor 20 Jahren“, sagt Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP). und fügt hinzu: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass diese bald kommen wird. Wenn alles glatt läuft bis 2022.“ Der Vollanschluss würde auch den Ort Flachau stark entlasten. Im Gewerbegebiet Ennsbogen gab es einen Baustopp. „Mehr Schwerverkehr wäre nicht mehr möglich gewesen“, erklärt der Flachauer Ortschef Thomas Oberreiter (ÖVP). Durch den Anschluss könne das Gebiet wieder wachsen. In der Causa herrschte zwischen den Gemeinden immer Einigkeit. Auch was danach mit dem Lkw-Verkehr passiert. „In den Orten gibt es dann nur noch Ziel- und Quellverkehr“, sagen die Ortschefs beider Gemeinden. Momentan ist die ASFINAG mit einer Analyse am Zug und dann muss noch das Ministerium den Plänen zustimmen. Oberreiter: „Wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg.“