Wieder Giftköder-Anschlag in Neukirchen/Enknach

„Gift ist Feigheit“, bringt es Bürgermeister Johann Prillhofer auf den Punkt, was von dem ominösen Tierhasser zu halten ist. Bereits vor zwei Wochen waren in Neukirchen an der Enknach zwei Katzen an Giftködern verendet. Zwei Hunde überlebten nur, weil Tierärzte sie retten konnten.