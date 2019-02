Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Im Job läuft es nicht so wie erhofft oder du hast keinen? Das ist kein Grund, aufzugeben! Schon garnicht vor dem Wochenende, HALLO! Denn da lohnt es sich nicht einmal, einen Brief aufzugeben - der kommt am Wochenende sowieso nicht an! Somit gilt: Am Wochenende ist gedankenfreie Zone! Um ein bisschen Farbe in dein Leben zu bringen, such dir Rezepte für karibische Drinks, kauf dir die nötigen Zutaten und bastle dir eine Kreation, die dich verzaubert!