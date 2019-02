3x2 Tickets für „Great Voices“-Spektakel gewinnen!

Gestern Abend feierte der Star-Tenor Piotr Beczala sein Debüt als Cavaradossi in der Wiener Staatsoper. Und natürlich dürfen die berühmten Arien „Recondita armonia“ und „E lucevan le stelle“ auch nicht im Programm seines „Great Voices“-Konzert am 23. Februar im Wiener Konzerthaus fehlen. „Ich zeige bei meinen Solo-Abenden gerne einen Querschnitt durch mein aktuelles Repertoire - und manchmal auch einen Vorgeschmack auf kommende Rollen“, erzählt der sympathische Sänger im „Krone“-Interview. „In Wien hat das Publikum besondere Erwartungen an mich. Es ist wichtig, dass man ein hochwertiges Programm bringt, nicht beliebige Arien runtersingt. Ich will auch in einem Konzert mit den Liedern eine Geschichte erzählen. Und die Menschen sollen glücklich und zufrieden nachhause gehen.“