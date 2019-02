„War mit meiner Freundin in Kinderwunschklinik“

Bereits in den vergangenen Folgen wurde das Geheimnis um die neue Liebe von Vicky gelüftet. Die Jungmutter ist nun mit einer Frau zusammen - Nadine aus Tirol. Glücklicher denn je strahlt sie im Fernsehen. Auch ihre Tochter ist happy mit der neuen Frau an Mamas Seite. „Sie mag Nadine mehr als ihren Vater“, verrät Vicky im Gespräch mit City4U. Was es noch für brennheiße News gibt? Und wie das mit weiterem Nachwuchs aussieht? Das erfahrt ihr jetzt im Interview: