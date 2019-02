Deutschfeistritz: Münzdiebe treiben ihr Unwesen

Gegen 2:50 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in eine Trafik ein, wodurch sie einen Alarm auslösten. Die beiden Männer stahlen Münzen in bislang unbekannter Höhe und flüchteten in Richtung Kirchberg. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die beiden Täter stehen ebenfalls im Verdacht, in derselben Nacht zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr in ein Café, welches sind in unmittelbarer Nähe zur Trafik befindet, eingebrochen und Münzen in unbekannter Höhe gestohlen zu haben.