Provokation im Netz: „Heute fahr ma Polizei“

„Heute fahr ma Polizei“ - diesen provokanten Titel trägt die Vorabsingle zum am 8. März erscheinenden „TURBOBIER“-Album „King of Simmering“. Worum es in dem Lied geht? Um eine Partynacht, bei der die Feiernden den Heimweg wieder einmal nicht mit Taxi finden, sondern uniformiert begleitet werden im „silber-blauen Partybus“. City4U hat den Clip für euch: