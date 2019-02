Salzburger Dreamteam rockt Austrian Wedding Award

Mit ihrem styled Shooting „Bohemian Romance“ holt ein Team an namhaften Hochzeitsdienstleistern den Austrian Wedding Award 2019 in der Kategorie „bestes styled Shoot Team“ nach Salzburg. Der AWA ist eine Auszeichnung, die an die herausragendsten Talente und kreativsten Köpfe der österreichischen Hochzeitsbranche verliehen wird und fand bereits zum 4. Mal statt.