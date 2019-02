Diebe tricksten Chef aus: Sie flüchteten mit Ware

Sie wollen gebrauchte Fahrzeugteile kaufen, behaupteten Unbekannte am Mittwoch in einer Werkstatt in Eugendorf. Der Chef fuhr mit den Interessenten zu einem Lager in Bergheim und lud die Ware in einen Transporter. Während der Flachgauer den Raum wieder verschloss, flüchteten die Täter, ohne die Teile bezahlt zu haben.