Erneuter Crash auf Skipiste fordert zwei Verletzte

Eine ganze Reihe Skiunfälle ereigneten sich, wie berichtet, in den vergangenen Tagen in Tirol. In St. Johann kam es am Mittwochvormittag auf der Eichenhofabfahrt II zu einem Zusammenstoß zwischen einem 66-jährigen Niederländer und einer 70-jährigen deutschen Skifahrerin. Die Kollision verlief dabei so heftig, dass sich der Mann eine Oberarmfraktur und die Frau einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Beide Wintersportler mussten von der Pistenrettung geborgen und ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden.