„Ich will in die Tasten hauen wie Elton John, wäre gerne, wie Madonna um die Welt gekommen, will Hymnen schreiben so wie Queen, und genau wie Sting Gitarre spielen. Würd’ gern besser drummen als Ringo Starr, wär’ so gern das Wunder das Stevie war – vor lauter jemand anders sein, fällt mir selber nichts mehr ein...“