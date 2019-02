Mann isst rohes Fleisch aus Protest gegen Veganer

Was man „sv3rige“, wie sich der YouTuber auf seinem Kanal nennt, nicht vorwerfen kann, ist ein unersättlicher Appetit. Was hingegen mehr als fragwürdig ist, ist seine Art zu essen. Der Schwede zeigt sich in den sozialen Medien stets genüsslich ein Stück rohes Fleisch kauend - vor den Augen vieler Veganer. Erst vor wenigen Tagen hat er ein neues Video veröffentlicht, welches ihn auf einem veganen Sonntags-Markt in Los Angeles zeigt. Gemeinsam mit einem rohen Huhn und jeder Menge Blut.