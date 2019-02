System diktiert Startelf-Kampf

Nur Lebensmüde würden sich trauen, Trainer Rose, seinen Stab und deren System nach 41 unbesiegten Partien in Folge in Frage zu stellen. Die Truppe des Winterkönigs macht derzeit aber genau das - wohl auch heute gegen Altach im letzten großen Test vor der Europa League-Partie am 14. Februar in Brügge! In den ersten zwei Vorbereitungstests im Jänner ließ der Deutsche seine Jungs im 3-1-4-2 agieren: „Wir wollen uns weiterentwickeln, unberechenbarer werden. Uns nicht nur auf das verlassen, was wir haben“, stellte Rose klar.