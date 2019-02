In diesen Fällen sagen wir Danke!

Waschmaschine mit Rostflecken

Als die Waschmaschine, die Habibe G. vor eineinhalb Jahren bei einer großen Elektrohandelskette gekauft hatte, Rostflecken aufwies, wandte sie sich an den Händler. „Nach der Besichtigung meiner Waschmaschine wurde mir mitgeteilt, dass eine Reparatur in Garantie abgelehnt wird“, schilderte die Niederösterreicherin der Ombudsfrau verzweifelt. Wir haben Media Markt um Überprüfung der Angelegenheit gebeten und folgende Nachricht erhalten: Die Rostflecken auf der Waschmaschine sind durch Wasserspritzer von außen entstanden. In Kulanz wird aber ein Teil der Reparaturkosten übernommen.