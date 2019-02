Jaguar tötete Gänsegeier „Gypsi“

Der Salzburger Zoo vermeldet einen tierischen Todesfall: Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist am vergangenen Samstag der sechs Jahre alte Gänsegeier „Gypsi“ unglücklich im Jaguargehege des Tierparks gelandet. Eine der beiden Großkatzen war sofort zur Stelle und ließ dem Greifvogel keine Chance. Möglicherweise war ein Windstoß Schuld am unglücklich gewählten Landeplatz.