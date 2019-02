Psychotherapeutin leitet Dreierkommission

„Renommierte Expertin“

Aull lehrt zudem an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck sowie am Institut für Sozialpädagogik in Stams. Die weiteren Mitglieder der Kommission sollen in enger Abstimmung zwischen Land, Diözese und Orden der Benediktinerinnen nominiert werden. Martinsbühel war zwar keine Fürsorgeeinrichtung des Landes, doch wurden vom Land Mädchen dorthin zugewiesen. Ferner erfolgten gerichtliche Zuweisungen. Die Aufsicht hatten die Unterrichtsbehörden.