Ruf nach einer Stadtwache für Bischofshofen

Es ist der Knackpunkt im Gemeinde-Wahlkampf: Stadtvize und VP-Kandidat Alois Lugger fordert eine Stadtwache, wie es sie bereits in Zell am See und Hallein gibt. SP-Bürgermeister Hansjörg Obinger ist klar dagegen. Einig sind sich die zwei Wahlkampf-Gegner in Sachen Autobahn-Zubringer.