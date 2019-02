Schlotterer steigerte seinen Umsatz weiter

Im vergangenen Jahr steigerte Österreichs Marktführer für außenliegenden Sonnenschutz seinen Gesamtumsatz um vier Prozent auf 72,7 Millionen Euro (2017: 69,9 Millionen Euro). Und konnte dabei vor allem im Export punkten: plus zehn Prozent. Dieses Wachstum wurde bereits genutzt: Vier Millionen Euro flossen 2018 in die Produktion, wie auch in Roboter SIGI in der Versandabteilung.