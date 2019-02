Kann man in Tirol bald Veterinärmedizin studieren?

Lebensmittelpunkt der Absolventen soll nach Abschluss in Tirol bleiben

Am Ende dieses Prozesses und des anschließenden Akkreditierungsverfahrens soll dann eine „intensive theoretische Ausbildung mit integrierten praktischen Tätigkeiten“ stehen, führte Peter Schweiger von der Tierärztekammer Tirol aus. Mit ebenjener „praktischen Tätigkeit und dem damit verbundenen Kontakt zu den Tierarztpraxen vor Ort“ erhofft man sich, dass der „Lebensmittelpunkt der Absolventen auch nach dem Abschluss in Tirol bleibt“, so Schweiger. Für den Standort Tirol begeistern will man dabei vor allem auch angehende Tierärzte aus Südtirol, Salzburg, Vorarlberg oder Bayern. „Es gibt viele grenzüberschreitende Möglichkeiten“, meinte Geisler dazu.