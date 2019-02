Holen Sie sich Ihr Geld zurück!

Antrag lohnt sich

„Auch, wenn die ArbeitnehmerInnenveranlagung in bestimmten Fällen automatisch vom Finanzamt durchgeführt wird, empfiehlt es sich, selbst einen Antrag zu stellen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Denn bei der „antragslosen Veranlagung“ (so heißt die Automatik in der Fachsprache) werden Ausgaben, zum Beispiel für eine Fortbildung, nicht berücksichtigt.