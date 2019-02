Weiter heikle Verhältnisse für alle Wintersportler

Enspannung in Sicht

Sonst wird die Lawinengefahr im Land überwiegend mit „Stufe 3“ angegeben, was ebenfalls heikle Verhältnisse für Wintersportler bedeutet. Denn auch in den restlichen Gebieten Tirols hätten Neuschnee und teils starker Wind für Triebschneeansammlungen gesorgt. Besondere Vorsicht sollte auch bei Hängen mit Gleitschneerissen gelten, so die Experten, die für die kommenden Tage mit einer Abnahme der Lawinengefahr rechneten.