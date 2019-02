Wien: Kostenpflichtige U-Bahn-Toiletten noch heuer

Im Gegenzug erhalten sie einen 30-Cent-Bon, wie die Wiener Linien am Dienstag bekannt gaben. Dieser kann in weiterer Folge bei teilnehmenden Partnern eingelöst werden. Barrierefreie Toiletten werden weiterhin kostenlos zugänglich sein und müssen mit einem eigenen Schlüssel-Chip geöffnet werden. Die ersten modernen WCs werden in den Stationen Westbahnhof, Karlsplatz, Volkstheater, Schwedenplatz, Stephansplatz und Praterstern entstehen, hieß es weiter. Deren Betreiber wird die Firma Sanifair sein.