Kein Naturprodukt: Pelz ist nicht umweltfreundlich

„Pelz ist alles andere als ein umweltfreundliches Material, auch wenn die Pelzindustrie es im Rahmen ihrer aktuellen PR-Strategien gerne so darstellt“, sagt „Vier Pfoten“-Wildtierexperte Thomas Pietsch. „Im Laufe der Verarbeitung wird Pelz mit verschiedenen umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien behandelt, die sich auch im Endprodukt finden. So enthält er Formaldehyd und Ethoxylate, die Allergien, Krebs und Störungen des Hormonhaushaltes verursachen können.“ Zudem sei auch die Zucht von Wildtieren auf Pelzfarmen ökologisch höchst problematisch, so Pietsch: „Die ungeheuren Mengen an Fäkalien von Tausenden Farmtieren verunreinigen Böden und anliegende Gewässer. In der Nachbarschaft von Pelzfarmen leiden Anwohner unter starker Geruchsbelästigung und Insektenplagen.“ Von Pelzfarmen entkommene Nerze oder Marderhunde stellen überdies in Europa als nichtheimische Arten eine Gefahr für die lokale Tierwelt dar und bedrohen die Artenvielfalt.