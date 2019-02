Betrüger spähte dreist die Kontodaten aus

In letzter Sekunde hat ein Mann in Dienten verhindert, dass ein Betrüger persönliche Computer- und Kontodaten zum Abheben von Bargeldbeträgen verwendet. Die Polizei warnt: „Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten heraus und lassen Sie keinen Fernzugriff durch unbekannte Personen auf ihren PC zu!“