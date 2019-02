Louke Oakley zu schwach für die Eisbären

Trotz der 47 Punkte die Oakley in seiner Zeit in Zell am See sammelte, mussten die Verantwortlichen heute diese notwendige Entscheidung treffen. „Sportlich konnte Louke leider nicht das Erfüllen, was wir uns von Anfang an erhofft haben. Trotz seines guten Charakters sahen wir uns gezwungen, den Vertrag mit ihm vorzeitig aufzulösen“, so der sportliche Leiter Philip Wurzer.