2021 werden auf dem Ex-Nestlé-Areal Bagger rollen

„Lagerflächen und Büros werden vorerst weitervermietet“, kündigte Walter Scherb im April 2018 an, als bekannt wurde, dass der Eigentümer von Lebensmittelhersteller Spitz gemeinsam mit L-Bau-Engineering-Gründer Gerold Letzbor und Anwalt Rudolf Fries die Nestlé-Immobilie in der Franckstraße gekauft hat.Doch was ist seither passiert? Auf den ersten Blick nicht viel. Ein paar Transparente hängen am Zaun und am Gebäude, sonst scheint alles beim Alten.