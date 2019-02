Task Force bekämpft ab nun Sozialleistungsbetrug

Haim kündigt Schwerpunktaktionen an und nennt Beispiele aus der Praxis. „Es gab etwa eine 85-Jährige, die hat sich mit der E-Card der Tochter Operationen im Wert von über 50.000 Euro erschlichen hat. Dann hatten wir schon Dealer, die illegal Unsummen einnahmen und nebenbei die Mindestsicherung bezogen. “Es gibt da Tausende Varianten. Beliebt ist auch das Erfinden von Kindern. Mit gefälschten Urkunden wird so Beihilfe bezogen für einen Nachwuchs, den es gar nicht gibt.„ So wurde erst vor knapp einem Jahr der Fall eines Türken aufgedeckt, der neben “erfundenen Kindern„, für die er kassierte, in der Heimat noch Vermögen, ein Grundstück und ein stattliches Haus, besaß.