Feldkirchner fordert ein Anti-Mobbing-Gesetz

Eine Variante des Mobbings ist übrigens „Bossing“. Das bedeutet, dass der Chef den psychischen Druck ausübt. Und Bossing ist gar nicht so selten: Laut Statistik ist nämlich an jedem zweiten Mobbingfall am Arbeitsplatz auch der Chef beteiligt. Huber: "Mobbing macht Menschen seelisch und körperlich krank.