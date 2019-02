Flugzeug stürzt in Haus: Fünf Tote in Kalifornien

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den USA sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Laut Angaben der Behörden krachte eine zweimotorige Cessna 414A kurz nach dem Start in Yorba Linda in Kalifornien in ein Haus und ging in Flammen auf. Dabei wurden der Pilot und vier Menschen in dem Haus getötet.