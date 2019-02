Garagenbrand in Zell am See-Thumersbach

Am Sonntagabend wurde von einem Anrainer in Thumersbach ein Brand in einer gegenüberliegenden Garage bemerkt. Er verständigte sofort die Feuerwehr und durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Mehrparteienhaus verhindert werden. Drei in der Garage befindliche Pkw sowie ein Motorrad wurden bei dem Brand zerstört. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.