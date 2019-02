Schusswaffe im Bett versteckt statt im Safe

Dagegen erhob der Salzburger beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde. Er argumentierte, dass er allein lebe und es nicht praktisch sei, die Waffe immer wieder in den Safe zu geben. Abgewiesen, entschieden die Richter: So könnten die Haushälterin oder der Sohn die Waffe an sich nehmen. Für die Verwahrung brauche es eine „entsprechende Ein- und Aufbruchsicherheit eines Behältnisses“.