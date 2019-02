Nächster herber Rückschlag für Rapid-Gegner Inter

Inter Mailand hat den Negativtrend am Sonntag nicht stoppen können. Der Sechzehntelfinalgegner von Rapid in der Fußball-Europa-League verlor in der Serie A zu Hause gegen Bologna 1:0 und ist schon vier Pflichtspiele sieglos. In der Liga hatte es zuvor ein 0:0 gegen Sassuolo und ein 0:1 bei Torino gegeben, im Cup-Viertelfinale am Donnerstag eine 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Lazio Rom.