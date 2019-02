Handy explodierte im Krankenhaus in Abtenau

Dem Patienten war das Mobiltelefon bereits am Vormittag aus der Hand gefallen. Es landete in der Toilette. Der Mann fischte das teure Smartphone wieder heraus und zerlegte es, um es trocknen zu lassen. Später baute er die Teile wieder zusammen. Dann fing das Handy aber plötzlich zum Rauchen an und explodierte mit einem lauten Knall. Durch die damit verbundene Rauchentwicklung wurde der Brandmelder ausgelöst. Die Feuerwehr Abtenau eilte mit 17 Mann ins Krankenhaus. Das Patientenzimmer im ersten Stock wurde belüftet. Der Telefonbesitzer hatte die Einzelteile des Handys bereits ins Waschbecken gelegt und abgekühlt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.