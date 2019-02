40 Kilo Suchtgift: Polizei hob Drogenlager aus

Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, hatten Beamte in der Schweglerstraße bereits seit längerer Zeit ein Wohnhaus im Visier. Der Verdacht: Drogengeschäfte eines 35 Jahre alten Albaners, der in einer der Wohnungen ein Drogenlager betrieb und dort Subdealer und Abnehmer mit Suchtgift versorgte.