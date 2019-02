Justiz: Kein Fehlverhalten von Sea-Watch-Schiff

Keine Gesetzesverstöße feststellbar

Die Hilfsorganisation hat sich nach Einschätzung der italienischen Justiz aber nicht falsch verhalten. Zwar äußerte die Staatsanwaltschaft in Catania in einer Mitteilung am Samstag Bedenken an der Tauglichkeit der Sea-Watch 3 für die Seenotrettung im Mittelmeer. Gesetzesverstöße konnten die Ermittler aber nicht feststellen.