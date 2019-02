SAK startet mit 23 (!) Toren ins neue Jahr

Vergangenen Mittwoch startete der SAK so richtig ins Jahr 2019. Zum Testspielauftakt war Regionalligist Bischofshofen geladen. Und der Klassenunterschied war buchstäblich von der ersten Minute an sichtbar. Allerdings in verkehrter Richtung. Denn Salzburger Liga-Leader SAK ging bereits in der Startminute durch Mersudin Jukic in Führung. Nachdem es zur Halbzeit bereits 4:1 für die Nonntaler stand, wurde Bischofshofen nach 90 Minuten mit einer 2:7-Packung zurück in den Pongau geschickt. Bemerkenswert: Mit Jukic, Strobl, Peter, Rexhepi, Taferner, Feiser und Kopleder gab es sieben verschiedene Torschützen.