Zeller Wirt wegen Texts bedroht: Drei Verdächtige

Ein offenbar als Spaß gemeinter Text auf der Herrentoilette eines Gasthauses in Zell am See (Pinzgau) hat im November 2018 in sozialen Medien eine Sexismusdebatte ausgelöst, aber auch zu Drohungen gegen den Wirt geführt. Unter anderem wurde gefordert: „Alles anzünden, einfach“. Die Polizei forschte nun drei Verdächtige aus. Es handelt sich um ein Paar aus Wien und einen 29-jährigen Halleiner.