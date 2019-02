Schmieraktion vor dem FPÖ-Wahlauftakt Salzburg

„Fight FPÖ“ – dieses Graffiti „ziert“ seit der Nacht auf Donnerstag die Mauer gegenüber dem Eingang in den Stieglkeller. Dort hielt die Stadt-FPÖ am Freitagabend ihren Wahlkampfauftakt mit Innenminister Herbert Kickl und Landesparteichefin Marlene Svazek ab. Das Gebäude selbst wurde mit einem großen „A“ in einem Kreis besprüht – das Symbol für Anarchisten. Zudem wurde ein schwarzer Farbbeutel auf den Torbogen geworfen.