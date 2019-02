Oberärztin attackiert: Diversion für Primar

Die Oberärztin hatte Anzeige gegen den Mann wegen Körperverletzung erstattet. Er soll sie im Streit mehr oder weniger heftig an den Schultern gepackt haben, was eine Prellung zur Folge gehabt habe. Da der Vorfall nicht umgehend gemeldet wurde und auch die medizinische Untersuchung der Ärztin erst acht Tage nach dem Vorfall erfolgte, wurde nach Anhörung beider Beteiligter die Suspendierung des Primars am 21. Februar ausgesprochen. Im März wurde er gekündigt.