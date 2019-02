In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Kreditinstitut

Den Anbieter der Haushaltsversicherung für sein Eigenheim wechseln wollte Gerald T. aus dem Burgenland. „Nun mischt sich die Bank, bei der ich für mein Haus einen Kredit laufen habe, ein und verlangt eine Gebühr, dass ich die Versicherung wechseln kann“, berichtete Herr T. in seinem Schreiben an die Ombudsfrau. Auf Anfrage erklärte die BAWAG Group, dass die Gebühr für die Änderung des Kreditvertrages, der durch die Haushaltsversicherung besichert ist, anfällt. Auch wenn die Gebühr vertraglich vereinbart sei, komme man dem Leser in Kulanz aber mit einer Reduktion des Betrages entgegen.