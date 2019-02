Airline erstattete Sitzplatzgebühr lange nicht

Bereits im August 2017 hatten Heide G. aus Niederösterreich und ihr Mann Flüge und Sitzplätze für ihren jährlichen Teneriffa-Urlaub im Februar 2018 gebucht.„Wir reservieren für uns immer die geräumigeren Plätze in der ersten Reihe am Gang, da wir mehrfach operiert wurden und mein Mann auf Krücken angewiesen ist“, berichtete uns Frau G. Beim Hinflug klappte mit der Reservierung alles, auf der Heimreise nach Wien war das anders. „Beim Check-in sagte man uns, dass einer der Sitze von der Fluglinie geblockt wurde“, so die Leserin weiter. Weshalb das Ehepaar die bezahlte Reservierungsgebühr von 13 € pro Sitz mehrmals zurückforderte, jedoch ohne Erfolg.