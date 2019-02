Rekordgewinn bei Amazon, aber Anleger unzufrieden

Ein starkes Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Services haben Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 20 Prozent auf 72,4 Milliarden Dollar (63 Milliarden Euro), teilte der US-Onlinehandels-Riese am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in Seattle (Bundesstaat Washington) mit. Bei Anlegern kamen die Zahlen jedoch nicht gut an.