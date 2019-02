Mann auf Eis gestürzt: Sicherheitspartner half

So entpuppte sich Günther Milkovics in Sankt Andrä am Zicksee als rettender Engel, als der Pensionist Erich Heller auf dem Weg zu seinem Auto auf einer Eisplatte ausrutschte und stürzte. Der 77-Jährige konnte auch mit der Hilfe seiner Frau nicht wieder aufstehen. „Ich half dem Mann aufzustehen, begleitete ihn zu seinem Auto und verständigte die Rettung“, so der Sicherheitspartner. Für ihn eine Selbstverständlichkeit. Ebenso wie für seinen Kollegen in Minihof Liebau, der, als er einer betagten Dame Medikamente nach Hause brachte, bemerkte, dass die Frau zu schwach war, um einzuheizen. Im Haus war es bereits eiskalt.