Beim LASK folgt blutiger Nacht blutiger Morgen

14-Stunden-Tag

Wobei der Trainer selbst nie müde werden darf, obwohl er im Camp täglich zumindest einen 14-Stunden-Tag hat. Der mit der Analyse der CK-Werte vorm Frühstück beginnt. Und während die Spieler mittags ruhen, hat das Betreuerteam da Besprechungen. Und nach dem Abendessen wechseln sich die mit Videoanalysen oder Teambuildingseinheiten ab. „Wenn ich dann so um 23 Uhr in mein Zimmer komme, geb’ ich noch Daten und Eindrücke in den Laptop ein“, erzählt Glasner.