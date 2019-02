Die steirische Skisaison steuert auf Höhepunkt zu

Gute Bedingungen auch bei den Kleinen

Besonders wichtig sind die Semesterferien auch für die kleineren Skigebiete, in dieser Zeit finden viele Kinderkurse statt. Auch in der West- und Oststeiermark ist die Schneelage derzeit gut. So liegen beispielsweise am Hauereck 90 Zentimenter und auf der Weinebene 70 Zentimeter der weißen Pracht, in Mönichwald ist es sogar mehr als ein Meter. Alle aktuellen Werte gibt es bei Bergfex.