„Geheimdienste sollten wieder in die Schule gehen“

US-Präsident Donald Trump traut seinen eigenen Geheimdiensten nicht über den Weg: Sie seien - vor allem bei der Beurteilung des Iran - „extrem passiv und naiv“, stellte er am Mittwoch in einer Twitter-Tirade ihre Kompetenz massiv infrage. „Sie irren sich! Vielleicht sollten die Geheimdienste noch einmal in die Schule gehen“, ätzte er in Reaktion auf deren Bericht zu globalen Bedrohungen.